Футбольный клуб "Луч-Энергия" готовится ко второй части чемпионата. Пока все идет успешно - товарищеские матчи проходят без поражений... Тем временем приморские и хабаровские студенты сойдутся в компьютерной схватке. Киберспортсмены Дальнего Востока поборются за путевку в финал университетских соревнований… А также шахматный турнир "Белая ладья" стартовал во Владивостоке. Юные гроссмейстеры со всего Приморья будут сражаться целую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Футбольный клуб "Луч-Энергия" готовится ко второй части чемпионата
Новости спортаВладивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.
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