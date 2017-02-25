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Широкая масленица проходит во Владивостоке

Блинная неделя фигуре не потеря
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Почему в празднование Масленицы принято есть блины, и как при этом не набрать вес? Корреспонденты VIII канала разбирались в истории праздника.

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