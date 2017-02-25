Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье

Обстоятельства выясняются

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

В пятницу, 24 февраля, в Большом Камне 35-летний мужчина выпрыгнул из окна, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе 18 часов по адресу Блюхера, 17. Мужчины выпрыгнул из окна на глазах большого количества людей. В результате полученных травм, он скончался до приезда «скорой».

По славам очевидцев, перед случившимся мужчина употреблял алкоголь, а также принимал наркотические средства.

В настоящее время все причины произошедшего устанавливаются.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, у погибшего есть сын 8-10 лет, с матерью которого они расстались несколько лет назад из-за употребления им наркотиков.