Утиная охота по-флотски состоится во Владивостоке

Пьеса со своими загадками для зрителей

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

«Утиную охоту» Александра Вампилова совсем скоро сыграют для зрителей артисты театра ТОФ. Драму в двух действиях режиссёр спектакля Сергей Руденок трактовал как воспоминания из жизни тридцатилетнего «подростка». Поводом поставить пьесу стали не только 80-летие со дня рождения драматурга и 50-летие с момента написания произведения, но и личные мотивы артистов и режиссёра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.