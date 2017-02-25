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Общество

Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока

Дискотека на проезжей части
Фото: www.imghans.com Фото: www.imghans.com
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Минувшим вечером неизвестный молодой человек устроил жаркие танцы в центре Владивостока на проезжей части, сообщает РИА VladNews.

Свои танцевальные движения молодой человек продемонстрировал на проезжей части под трек «Остановите Витю», который раздавался из припаркованного рядом авто.

Своими движениями танцор поднял настроение прохожим, но сумел разозлить проезжающих мимо автомобилистов.

Видео с зажигательными танцами незамедлительно появилось в сети, где комментаторы предположили, что у молодого человека продолжается празднование 23 февраля, в результате чего он находится в приподнятом настроении. 

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