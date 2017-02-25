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Общество

Семь защитников и три девочки родились в праздничный день во Владивостоке

День порадовал акушеров своей родовой активностью
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

23 февраля в роддоме № 3 Владивостока отметили рождением 10 малышей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3. Примечательно, что большинство новорожденных – будущие защитники Отечества.

Стоит отметить, что буквально год назад в «мужской» день в роддоме родились только девочки. А уже в 2017 году 23 февраля на свет появились 10 малышей, из которых 7 будущих защитников.

Сообщается, что трое малышей в этот день родились в результате операции «кесарево сечение», причем в двух случаях речь шла о «партнерских» родах. Так, долгожданную дочку вместе с мамой встречал и молодой папа, а вот другая встреча проходила в присутствии бабушки, которая приняла дорогого внука. Столь необычное празднование Дня защитника Отечества, безусловно, запомнится не только этим семьям, но и сотрудникам родильного дома № 3 Владивостока.  

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