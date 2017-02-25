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Рубль продолжает укреплять свои позиции

Курс валют на 25 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.47 рубля, а евро - 60.45 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По сообщениям аналитиков, рубль вернул себе более 50% потерь, исходя из ситуации понижения американской и европейской валюты. Однако финансисты не исключают "поворота" в положении рубля в худшую сторону. Так, они сообщили, что в начале марта доллар может быть в значении 63-65 рубля, что неблагоприятно скажется на положении рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Альфа Банке за 58.9 рубля, а продать валюту в этом же банке за 57.9 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Россельхоз банке за 62.05 рубля, а продать валюту выгодно в Альфа Банке за 61.02 рубля за один евро.

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