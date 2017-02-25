Во Владивостоке сегодня 0°C

В крае местами небольшой снег

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -10...+5°C сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха около 0°C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2 °C.



В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.