Секс на Земле появился благодаря вирусам‍, - ученые

Специалисты узнали, как появилось половое размножение

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, как и почему на Земле появился секс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cell.

Специалисты выяснили, что секс на Земле появился благодаря вирусам, которые создали гены, управляющие слиянием половых клеток.



По словам исследователей, количество способов, при которых клетки сливаются, ничтожно мало. Древнейший белок, используемый земными организмами для спаривания, идентичен вирусу Зика или лихорадке Деньге. Возможно, в далеком прошлом похожий вирус попал в первичный океан.



Отметим, что в природе существует два способа размножения: одноклеточные обмениваются генетическим материалом, объединяя клетки, многоклеточные способны размножаться половым путем. Исследователи давно пытались понять, зачем появилось половое размножение, и вопрос до сих пор не до конца изучен. Считается, что секс позволил животным приспособиться к появлению новых вирусов и инфекций.



Ученые изучили белок, используемый водорослями и одноклеточными для слияния - HAP2 . Оказалось, что структура белка схожа с фузогенами, используемыми вирусами для проникновения в клетки. Исследователи изменили работу белка, и водоросли Chlamydomonas reinhardtii не смогли завершить процесс спаривания.



Ученые уверены, что данное открытие поможет в борьбе с вирусными инфекциями и вредителями. Блокировка белка поможет сократить популяцию насекомых и лишить вирусы возможности развиваться внутри человеческого организма.