Приморцы все чаще выкладывают свои проблемы в Инстаграм

Ученым удалось узнать причину, почему это происходит

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

В современном мире достаточно распространенным заболеванием является депрессия, хотя говорить о ней в большинстве стран по-прежнему считается постыдным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Planet Today. Но мир стремительно меняется и сейчас он совершенно не такой, каким был в начале века.

Стоит отметить, что одним из новшеств, стремительно завоевывающим популярность, являются социальные сети. Американские ученые провели исследования, результат которого показал, что люди все чаще и чаще делятся своими переживаниями именно там. Однако, Инстаграм лидирует среди всех соцсетей, где пользователи чаще делятся о своих переживаниях.

По словам специалистов, такой выбор неслучаен – ведь в Инстаграм можно не только поделиться переживаниями, но и сопроводить свое сообщение фотографией, что помогает людям выразить сложные чувства, которые не всегда получается передать словами. И, разумеется, там всегда можно найти людей, которые сталкивались с подобными проблемами и окажут поддержку в трудную минуту.

К сожалению, к проблемам со здоровьем у общества однозначное отношение - это плохо, но демонстрировать подобное нельзя. Но такое отношение едва ли можно назвать справедливым, учитывая, что болезни являются такой же неотъемлемой частью жизни людей, как еда, снимков которой в изобилии в соцсетях. Да и проблемы невозможно долго носить в себе – человек должен делиться эмоциями, иначе он может начать из-за них переедать, злоупотреблять алкоголем и приобретать другие пагубные привычки.

В соцсетях часто можно сказать о том, о чем в реальной жизни говорить недопустимо - этим и объясняется огромная аудитория Инстаграм.

Стоит отметить, что Инстаграм уже давно пользуется популярностью и у жителей Приморья. В данной социальной сети местные жители делятся не только радостными моментами и красивыми событиями, но и своими проблемами, находя людей близких по духу, которые помогают решить проблемы, а также делятся жизненным опытом.