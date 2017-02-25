Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье 10:17, 25 февраля Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье
Гороскоп на 25 февраля 10:08, 25 февраля Гороскоп на 25 февраля
Во Владивостоке сегодня 0°C 09:06, 25 февраля Во Владивостоке сегодня 0°C
Новостная лента
Февраль, 25 суббота
10:47
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
10:47
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
10:47
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
10:46
Рубль продолжает укреплять свои позиции
10:17
Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье
10:08
Гороскоп на 25 февраля
09:06
Во Владивостоке сегодня 0°C
08:03
При ДТП на Камчатке пострадали более 20 человек Фото
06:46
Лекарства от бессонницы опасны для здоровья‍
05:02
Хабаровский атаман угрожал оружием доставщику воды
03:37
Ученые выяснили, почему болят ноги
02:01
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала
00:24
Сенсация NASA взбудоражила людей
Февраль, 24 пятница
23:15
Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле Видео
22:32
Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток Фото
21:01
В Приморье пропал мужчина Фото
20:20
Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина
19:02
Приморец сядет за кражу строительных инструментов
18:27
Приморец ограбил склад
17:57
В честь окончания зимы в роддоме № 3 Владивостока пекут блины и оладьи
17:26
Студенток Приморья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе
16:55
"Спартак-Приморье" обыграл "Купол-Родники" в домашнем матче
16:24
Защитник "Луча-Энергии" подписал контракт с "Краснодаром"
15:54
Неверный маневр приморца стал причиной аварии на трассе Видео
15:23
Метеопрогноз по весеннему половодью и лесным пожарам в Приморье тревожный
14:53
В Приморье джип улетел в кювет Фото
14:22
В Приморье Prius проиграл в схватке со столбом Фото
13:51
В Приморье зафиксировано 10 пожаров
13:17
В Приморье лесовоз ушел в кювет Видео
12:47
На кладбище в Приморье найден замерзший человек Фото
12:15
Приморский силач «одной левой» сдвинул с места почти 14 тонн Фото и Видео
11:37
«Большой ГУМ - большое открытие»: фоторепортаж РИА VladNews Фото
11:08
В Приморье сгорела сторожка
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Гороскоп на 25 февраля

Сегодня возможны новые знакомства, в том числе романтические
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить, сообщает 1001 Гороскоп. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – завтра они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Сегодня у Овна есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Овна мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Овен способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Сегодня – день, когда ситуация предоставит Тельцу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Тельцу благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Тельца на сегодня. Ну а если Телец не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Сегодня - день, который Близнецам стоит посвятить общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Близнецам легче обычного. Если они наметили заняться карьерой, у них будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Близнецы пока одиноки, завтра они могут завести романтическое знакомство.

Сегодня звезды в гороскопе Рака образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Рак будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Рак сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба завтра поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Рак сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Сегодня день предвещает Льву счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Льва принятия быстрых решений. Поэтому совет для Льва сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Дева может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывала. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Сегодня Деве достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и она не пожалеет: события подхватят ее и поведут за собой.

Чего сегодня точно не стоит делать Весам, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет их туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, они будут чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Весы такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, они без труда впишутся в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Весам воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Сегодня – день, когда Скорпион имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация завтра сложится так, что помощь будет оказана Скорпиону, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Сегодня Стрелец будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Стрельцу будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Стрелец сегодня не хочет оказаться «крайним», звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Сегодня Козерогу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Козерога не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Сегодня ситуация может вынудить Водолея защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Водолея способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Водолею воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Рыб будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Рыбам прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сегодня 0°C
09:06, 25 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня 0°C

В крае местами небольшой снег

Сенсация NASA взбудоражила людей
00:24, 25 февраля 2017 Сенсация NASA взбудоражила людей

Обнаружено 7 планет, 3 из которых потенциально пригодны для жизни

Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток
22:32, 24 февраля 2017 Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток

Продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока

В Приморье пропал мужчина
21:01, 24 февраля 2017 В Приморье пропал мужчина

Родственники просят помощи

В честь окончания зимы в роддоме № 3 Владивостока пекут блины и оладьи
17:57, 24 февраля 2017 В честь окончания зимы в роддоме № 3 Владивостока пекут блины и оладьи

Женщин будут угощать румяными символами солнца

Студенток Приморья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе
17:26, 24 февраля 2017 Студенток Приморья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Соревнование самых красивых и талантливых девушек страны пройдет с 23 по 27 апреля

Метеопрогноз по весеннему половодью и лесным пожарам в Приморье тревожный
15:23, 24 февраля 2017 Метеопрогноз по весеннему половодью и лесным пожарам в Приморье тревожный

Энергетики начали подготовку к паводкам и пожарам