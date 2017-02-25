При ДТП на Камчатке пострадали более 20 человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

22 февраля около 23:00 на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково 44-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» с прицепом, перевозивший лес-кругляк, при выезде со второстепенной дороги зацепил обочину, забуксовал и перегородил проезд следовавшему по главной дороге рейсовому автобусу «Маршрут 201», принадлежащему ООО «Городской автопарк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю. В результате аварии пострадали 20 человек, 10 из них госпитализированы. Среди пострадавших четыре несовершеннолетние девочки 1999, 2000, 2001 и 2003 годов рождения, две из них госпитализированы.

Согласно предоставленным Госавтоинспекции документам, рейсовый автобус, за рулем которого находился мужчина 69-го года рождения, был оснащен цифровым тахографом. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв.

Сотрудники Мильковского МО МВД России проводят проверку в рамках административного производства (ст. 12.24 КРФобАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).