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Лекарства от бессонницы опасны для здоровья‍

Результаты ужаснули ученых
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Ученые заявили, что лекарства от бессонницы могут быть опасными для здоровья. Причиной тому служат опасные дозы активных веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты из Канады взяли для исследования 31 препарат от 16 известных марок. Результаты ужаснули всех сотрудников. Пилюли, таблетки и разные жидкости, которые продаются под видом пищевых добавок, не контролируются, хотя содержат дозы тяжелых веществ. 

В 71% из всех изученных средств от бессонницы нашли разные дозы мелатонина. Количества гормона сна в одних препаратах было меньше на 83%, а в других – на 478% больше. Передозировка мелатонина может привести к тяжелым последствиям. Также в таблетках обнаружили серотин. Этот компонент нуждается в строгом контроле и проверке, а его вообще не вписали в состав. От передозировки серотина человек может умереть. При употреблении препарата, в котором содержится этот компонент, начинаются сильные перебои в работе сердца, лихорадка и потеря сознания, далее -  летальный исход. 

Медики советуют не злоупотреблять таблетками от бессонницы, ведь не факт, что в состав того или иного препарата входит только то, что разработчики указали на упаковке.

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