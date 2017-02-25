Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле 23:15, 24 февраля Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле (Видео)
В Приморье пропал мужчина 21:01, 24 февраля В Приморье пропал мужчина (Фото)
Неверный маневр приморца стал причиной аварии на трассе 15:54, 24 февраля Неверный маневр приморца стал причиной аварии на трассе (Видео)
Новостная лента
Февраль, 25 суббота
06:14
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
06:14
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
06:14
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
05:02
Хабаровский атаман угрожал оружием доставщику воды
03:37
Ученые выяснили, почему болят ноги
02:01
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала
00:24
Сенсация NASA взбудоражила людей
Февраль, 24 пятница
23:15
Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле Видео
22:32
Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток Фото
21:01
В Приморье пропал мужчина Фото
20:20
Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина
19:02
Приморец сядет за кражу строительных инструментов
18:27
Приморец ограбил склад
17:57
В честь окончания зимы в роддоме № 3 Владивостока пекут блины и оладьи
17:26
Студенток Приморья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе
16:55
"Спартак-Приморье" обыграл "Купол-Родники" в домашнем матче
16:24
Защитник "Луча-Энергии" подписал контракт с "Краснодаром"
15:54
Неверный маневр приморца стал причиной аварии на трассе Видео
15:23
Метеопрогноз по весеннему половодью и лесным пожарам в Приморье тревожный
14:53
В Приморье джип улетел в кювет Фото
14:22
В Приморье Prius проиграл в схватке со столбом Фото
13:51
В Приморье зафиксировано 10 пожаров
13:17
В Приморье лесовоз ушел в кювет Видео
12:47
На кладбище в Приморье найден замерзший человек Фото
12:15
Приморский силач «одной левой» сдвинул с места почти 14 тонн Фото и Видео
11:37
«Большой ГУМ - большое открытие»: фоторепортаж РИА VladNews Фото
11:08
В Приморье сгорела сторожка
10:38
ВОЗ: число людей страдающих депрессией катастрофически растет
10:17
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Гороскоп на 24 февраля
09:12
Во Владивостоке сегодня без осадков
08:49
Минимальная продуктовая корзина в России подорожала
08:04
Крупный бизнес не заинтересован в спонсорстве Чемпионата мира-2018 в России
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Хабаровский атаман угрожал оружием доставщику воды

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55–летнего атамана городского казачьего общества «Единство и Отечество», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в садоводческом товариществе, расположенном в Железнодорожном районе Хабаровска, произошел конфликт между мужчиной, который занимается доставкой питьевой воды, и охранниками. Последние вызвали для разбирательств своего начальника - атамана городского казачьего общества «Единство и Отечество». Атаман, прибыв на место, достал пистолет (огнестрельное оружие ограниченного поражения), направил его на курьера, и, угрожая расправой, приказал лечь на землю. Мужчина, занимавшийся доставкой воды, вызвал полицейских.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, свои агрессивные действия, объяснил, якобы, необходимостью защиты подчиненных охранников от нападения доставщика воды. Установлено, что у мужчины имеется разрешение на пистолет (огнестрельное оружие ограниченного поражения). В доме обвиняемого проведен обыск, в ходе которого изъято гладкоствольное ружье без разрешающих документов. Необходимо отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Отдельно необходимо отметить, что охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в причинении телесных повреждений одному из них. Данные обстоятельства проверяют сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала
02:01, 25 февраля 2017 Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала

Обстоятельства случившегося выясняются

Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле
23:15, 24 февраля 2017 Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина
20:20, 24 февраля 2017 Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморец сядет за кражу строительных инструментов
19:02, 24 февраля 2017 Приморец сядет за кражу строительных инструментов

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморец ограбил склад
18:27, 24 февраля 2017 Приморец ограбил склад

Подозреваемый признался в содеянном

В Приморье джип улетел в кювет
14:53, 24 февраля 2017 В Приморье джип улетел в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье Prius проиграл в схватке со столбом
14:22, 24 февраля 2017 В Приморье Prius проиграл в схватке со столбом

Обстоятельства случившегося выясняются