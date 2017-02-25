Хабаровский атаман угрожал оружием доставщику воды

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55–летнего атамана городского казачьего общества «Единство и Отечество», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в садоводческом товариществе, расположенном в Железнодорожном районе Хабаровска, произошел конфликт между мужчиной, который занимается доставкой питьевой воды, и охранниками. Последние вызвали для разбирательств своего начальника - атамана городского казачьего общества «Единство и Отечество». Атаман, прибыв на место, достал пистолет (огнестрельное оружие ограниченного поражения), направил его на курьера, и, угрожая расправой, приказал лечь на землю. Мужчина, занимавшийся доставкой воды, вызвал полицейских.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, свои агрессивные действия, объяснил, якобы, необходимостью защиты подчиненных охранников от нападения доставщика воды. Установлено, что у мужчины имеется разрешение на пистолет (огнестрельное оружие ограниченного поражения). В доме обвиняемого проведен обыск, в ходе которого изъято гладкоствольное ружье без разрешающих документов. Необходимо отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Отдельно необходимо отметить, что охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в причинении телесных повреждений одному из них. Данные обстоятельства проверяют сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.