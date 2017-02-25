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Ученые выяснили, почему болят ноги

На происхождение боли в ногах влияет образ жизни, питание и обувь.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

По мнению ученных из университета Аделаиды на здоровье ног влияют многие факторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews. Так как это один из основных органов опоры благодаря которому человек может находиться в вертикальном положении длительное время, то и нагрузка, которую ноги получают на протяжении всей жизни максимальна. 

Доктор Тиффани Гилл, которая проводила исследования отметила, что среди 558 испытуемых добровольцев была замечена закономерность в болевых проявлениях. Проблемы со здоровье ног у женщин, которые не занимаются спортом, начинаются в 40-50 лет. Ранее возрастное проявление беспокойства ног вызвано причинами высокого «каблука». На долю мужчин выпали характерные заболевания артрита, болями пальцев нижних конечностей и ногтей – это от неправильного питания, приведшего к чрезмерному ожирению. 

Любители употребления спиртного ощутят боль в пятке, так со временем отреагирует нерв задней стопы. Боль в щиколотке и своде стопы расскажет о занятии спортивным бегом.

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