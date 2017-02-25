Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

В следственный отдел по городу Оха следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области от местной жительницы поступило заявление об изнасиловании её 16-летней дочери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 37-летний житель города Оха. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 февраля 2017 года вышеуказанная несовершеннолетняя находилась в гостях у знакомого своей матери. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что несовершеннолетняя спала, совершил в отношении неё насильственный половой акт.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление объективной картины совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.