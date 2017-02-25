Сенсация NASA взбудоражила людей

Обнаружено 7 планет, 3 из которых потенциально пригодны для жизни

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Представители NASA созвали экстренную пресс-конференцию, на которой рассказали о сенсационном открытии – с помощью телескопа «Спитцер» им удалось открыть систему с семью планетами, три из которых потенциально обитаемы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Найденная система называется TRAPPIST-1 – по имени звезды в ее центре. Она расположена в 39 световых годах от Земли в созвездии Водолея.

Три из семи планет, обнаруженных в этой системе потенциально пригодны для жизни. Ученые не исключают, что на них даже может быть вода. Чтобы сказать точнее, им необходимо исследовать атмосферу планеты – они планируют сделать это с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», который будет запущен в 2018 году.

Отметим, то в данном созвездии находится наибольшее количество экзопланет, на которых, по мнению ученых, возможна жизнь. В центре созвездия Водолея находится красный карлик, вокруг которого вращаются экзопланеты. Они расположены очень близки к одиночной звезде.

После того, как сотрудники американского космического ведомства объявили о проведении экстренной конференции, мировое сообщество гадало, о чем намерены рассказать астрономы. В СМИ появилась версия, что ученые намерены сделать сенсационное заявление про обнаружение инопланетян.