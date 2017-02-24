Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

В приморье произошел курьёзный случай, который доставил проблемы всем автомобилистам, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийск, в районе поселка Тимирязевский. Габаритный автомобиль, груженный кукурузой, растерял по трассе свое содержимое. Кукуруза застелила все дорожное полотно, создав затор на участке трассы. Водитель пропажу заметил не сразу.

От такого неожиданного "поворота" пострадал один из участников движения, который не успел вовремя среагировать на случившееся и вылетел в кювет. При ДТП никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.