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Общество

Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток

Продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Производство безопасной для человека бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Компания «Восток-Поликор» инвестировала в проект в Артемовском городском округе 17 миллионов рублей.

По словам генерального директора компании «Восток-Поликор» Хи Ен Янакава, решение открыть производство в Приморье в статусе резидента Свободного порта (СПВ) обусловлено стратегией предприятия – продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока.

Компания применяет инновационные запатентованные технологии и использует комплектующие корейского производства. Ее целью является производство экологически чистой продукции, доступной для каждого покупателя.

«Инвестиции в проект составляют 17 миллионов рублей. Налоговые преференции для резидентов Свободного порта являются значимой мерой поддержки и значительным образом влияют на экономические показатели эффективности проекта. Так, благодаря им эффективность проекта в среднем возрастает на 32%. Мы смогли перераспределить денежные средства и реинвестировать их в развитие производства», – сказал он.

Кроме того, отметил директор, компания подала заявку в ТОР «Надеждинская».

«На территории опережающего развития мы панируем построить большой завод и выпускать не только южнокорейскую, но и японскую продукцию», – добавил Хи Ен Янакава.

Продукция компании «Восток-Поликор» производится из натуральных, растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это экологически чистые средства для стирки белья, кондиционеры, средства для мытья посуды, средства по уходу за детьми, шампуни и пенки для душа.

Компания приступила к реализации проекта в августе 2016 года, организовав производственный цех в Артеме. В настоящее время произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования. Производственная линия представляет собой полуавтоматические и автоматические модули, на которых осуществляется розлив продукции как в мягкую упаковку (дой-пак), так и в жесткую тару (ПЭТ).

В настоящее время мощность производственной линии составляет около 40 тонн готовой продукции в месяц. Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 200 тонн готовой продукции в месяц.

«В планах компании – запуск полного цикла производства с закупом сырья и созданием собственных комплектующих и готовой продукции. Сейчас продукция, произведенная на нашем заводе, реализуется на территории всего Дальнего Востока. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок западной части России и на рынки стран Таможенного союза. В перспективе планируется направлять 50% объема продукции на экспорт в Китай и в Южную Корею», – добавил Хи Ен Янакава.

Одновременно компания «Восток-Поликор» запустила сборочное производство универсальных валиков для уборки. Поскольку продукт инновационный и аналогов не имеет, первым этапом станет изучение потребительского спроса.

Отметим, в рамках режима Свободного порта Владивосток уже запущено девять инвестиционных проектов. Речь идет о спортивно-туристических проектах, производственно-логистических комплексах, сетевязальном производстве, выпуске строительных материалов и осветительного оборудования. Капиталовложения инвесторов составляют 4,5 миллиарда рублей, создано более 400 рабочих мест. В Приморском крае в рамках действия режима СПВ началась реализация 121 инвестиционного проекта с объемом инвестиций более 162 миллиардов рублей и планами на создание более 22 тысяч рабочих мест.

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