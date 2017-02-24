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Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Калинина поступило вечером, в 22.45, на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Уже через 7 минут на место происшествия прибыли огнеборцы. Брандмейстеры незамедлительно приступили к ликвидации пожара. При тушении пожарные столкнулись с открытым горением комнаты и чердака в жилом помещении. В связи с сильным задымлением в доме, было принято решение задействовать 2 звена газодымозащитной службы.

Через 19 минут, в 23.11,  пожар был локализован, а в 00.23 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. На тушении пожара работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозу соседним зданиям пожар не представлял.

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