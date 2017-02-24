Торжественное открытие отреставрированного Владивостокского ГУМа состоялось 23 февраля. На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
«Большой ГУМ - большое открытие»: фоторепортаж РИА VladNews
Торжественное открытиеВладивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.
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