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Фоторепортажи

«Большой ГУМ - большое открытие»: фоторепортаж РИА VladNews

Торжественное открытие
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Торжественное открытие отреставрированного Владивостокского ГУМа состоялось 23 февраля. На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семён Апасов, РИА VladNews

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