«Большой ГУМ - большое открытие»: фоторепортаж РИА VladNews

12:02 Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив

18:00 Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока Фото

16:37 На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь Фото

16:05 День Защитника Отечества во Владивостоке Фото

Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

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