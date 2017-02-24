Приморский силач «одной левой» сдвинул с места почти 14 тонн

На площади Владивостока прошли показательные выступления

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

23 февраля на Центральной площади города Владивостока прошло показательное выступление сильнейшего "силача-буксировщика" мира, рекордсмена Ивана Савкина, сообщает РИА VladNews.

Спортсмен одной рукой "взял на буксир" тяжёлую военную установку "Град" на базе тягача Урал и оттащил на несколько метров. Масса техники - 13 тонн 700 килограмм.

Подобные выступления силача давно стали традицией. Так, в 2015 году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК "Оса", а в 2016 году - военный КамАЗ с прицепом массой более 30 тонн.

Напомним,что 21 февраля силач отбуксировал электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превысило действовавший до этого Мировой рекорд.

В марте текущего года силач иван Савкин планирует провести беседы о ЗОЖ в школах Шкотовского района, города Находка,Спасска Дальнего и Анучино,а также устроить показательные выступления и провести соревнования по силовому многоборью среди юношей.