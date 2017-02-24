В честь окончания зимы в роддоме № 3 Владивостока пекут блины и оладьи

Женщин будут угощать румяными символами солнца

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

В Масленичную неделю пациенток роддома №3 Владивостока ожидает праздничное меню, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. По традиции, сложившейся в учреждении, в течение нескольких дней женщин будут угощать румяными символами солнца – блинами и оладьями.

Как подчеркнула главврач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная, включение в меню особенных блюд позволяет создать в учреждении атмосферу праздника, а значит – сделать пребывание пациентов вдали от родных и близких более комфортным.

«Мы уверены, что такое внимание с нашей стороны просто необходимо. Ведь помимо качественной медицинской помощи, оказываемой женщинам, важна забота, которая в том числе проявляется в подобных мелочах», – считает она.

Провожать зиму в «третьем» роддоме Владивостока будут блинами с джемом и оладьями. Их будут подавать на полдник несколько раз в неделю, вместо привычной сладкой выпечки.

Отметим также, что Масленица – не единственный праздник, который влияет на меню учреждения. Особенные угощения включают в карту питания пациенток в честь Нового года и 8 Марта, Дня Победы и Дня семьи, любви и верности, Пасхи и Яблочного спаса. А в День защитника Отечества повара родильного дома № 3 делают акцент на мясных блюдах.