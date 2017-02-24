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"Спартак-Приморье" обыграл "Купол-Родники" в домашнем матче

Следующие домашние матчи для «Спартака-Приморье» станут последними в регулярном чемпионате
Фото: БК Фото: БК "Спартак-Приморье"
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

«Спартак-Приморье» одержал домашнюю победу над ижевскими «Купол-Родниками» со счетом 75:66, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба. Федор Ключников отметил возвращение на паркет после почти трехмесячной паузы набранными 26 очками, а Максим Кривошеев оформил девятый в сезоне дабл-дабл – 16 очков + 18 подборов.

Накануне этой игры в составе «Спартака-Приморье» произошло несколько изменений. Вторую вакансию легионера занял американец Джереми Байнум, также контракт с командой подписал воспитанник клуба Степан Гетманов, начинавший сезон в «Чебоксарских Ястребах». А вот из расположения команды убыл Павел Громыко, который аренды продолжит сезон в ярославском «Буревестнике» (Суперлига-2), а тренер Артур Бигеев переведен на работу в юношескую команду.

Гетманов на первый матч в заявку не попал. Не могли сегодня помочь команде заболевший Александр Ганькевич и получивший травму Андрей Матеюнас.

В первой четверти Кривошеев собирал на себе фолы соперника и с хорошим процентом реализовывал штрафные, к тому же подчищал свой «щит» после промахов соперника, хотя «Купол» иногда пользовался атаками второго шанса и вел в счете почти весь первый отрезок. Но с выходом Ключникова, забившего две фирменные «трешки», «Спартак» вышел вперед. Хозяева немного не дотерпели, и реализованные Петуховым штрафные за секунду до конца периода, отправили гостей на перерыв в роли лидера – 17:19.

Чтобы вновь выйти вперед приморцам потребовалось больше 6 минут и дождаться еще одного трехочкового в исполнении Федора – 25:22. Кашин и Самсонов ответили двумя попаданиями с дистанции, но базер Ключникова вернули лидерство «Спартаку» к окончанию первой половины – 33:31.

В третьей четверти спартаковцы впервые в матче добились двузначного преимущества. Ключников попал еще одну «трешку», а Кирдячкин набрал 3 очка в одной атаке, забив в комбинационном нападении с «фолом» - 49:39. А завершалась четверть под флагом Мартина, реализовавшего два трехочковых, один из которых залетел одновременно с сиреной – 57:45.

Две быстрые «трешки» Кирдячкина и Сахарова увеличили разницу до 18 очков в самом начале заключительной десятиминутки. Но рывок гостей «12:2» заставил взять тайм-аут Милоша Павичевича – оставалось играть 4 минуты, а от преимущества осталось всего 8 очков. Но до нервной концовки приморцы не довели, хоть и соперник старался завершать быстрые атаки и перешел на тактические фолы. 75:66 – важная победа в борьбе за лучшее место перед плей-офф.

Следующие домашние матчи для «Спартака-Приморье» станут последними в регулярном чемпионате, они состоятся 14 и 17 марта, а до этого наша команда сыграет в гостях с МБА и «Университетом-Югрой» 4 и 7 марта соответственно.

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