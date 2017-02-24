Неверный маневр приморца стал причиной аварии на трассе

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийске. Один из автомобилистов двигался по правой стороне проезжей части, когда внезапно решил повернуть налево. В этот момент по левой стороне проезжей части также двигался и второй участник движения, который такого "поворота" никак не ожидал. Один из автомобилистов, не убедившись в безопасности маневра, начала поворачивать налево, в результате чего произошло столкновение со вторым участником движения, который, в силу плохих погодных условий, не смог затормозить на обледеневшей трассе.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора. В обстоятельствах случившего теперь предстоит разбираться специалистам.