В Приморье Prius проиграл в схватке со столбом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Находка, в районе улицы Пограничная. Водитель автомобиля марки Toyota Prius не справился с управлнием своего транспортного средства на скользком участке дороги и протаранил столб. При аварии никто из людей не пострадал, зато автомобиль получил серьезные механические повреждения. Самостоятельно покинуть место аварии ему уже не удалось - транспортное средство уехало в кузове эвакуатора.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться специалистам.