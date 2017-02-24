Приморец ограбил склад

Подозреваемый признался в содеянном

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отделаМВД России по городу Уссурийску поступило заявление 58-летнего местного жителя о краже его имущества из помещения склада по улице Коммунальной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 43 тысячи рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей. Установлено, что злоумышленник, взломав замок входной двери, проник на склад, похитив бытовую технику и строительные материалы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. Подозреваемый сознался в совершении еще одного аналогичного преступления.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено два уголовных дела по п. «б,в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.