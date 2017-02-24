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Происшествия

В Приморье сгорела сторожка

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Ночью в пожарно-спасательную часть города Арсеньев поступила информация о том, что на улице Вокзальная горит сторожка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ  МЧС России по Приморью. 

Прибыв на место происшествия через 3 минуты, огнеборцы тотчас же приступили к тушению. Горели вход и помещение внутри. Спустя пять минут пожар был локализован, а еще через один час 26 минут пожар на общей площади 21 кв. м. – полностью ликвидирован. С пламенем боролись 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Благодаря чётким и оперативным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представлял.

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