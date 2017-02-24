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ВОЗ: число людей страдающих депрессией катастрофически растет

Медики предлагают серьезно поговорить об этом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Всемирная организация здравоохранения призывает к серьезному разговору о депрессии. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на Евроньюс, новые цифры, только что обнародованные организацией, свидетельствуют о растущем с каждым годом количестве людей страдающих от этого заболевания.

По данным ВОЗ, в 2015 году депрессией в мире страдали более 300 миллионов человек. Цифра эта увеличилась за десять лет на 18 процентов. В этом году Международный день здоровья, отмечаемый 7 апреля, будет посвящен именно борьбе с депрессией. ВОЗ намерена запустить информационную кампанию, чтобы страдающие от этого недуга не стеснялись о нем говорить и искать пути выхода и консультации у специалистов.

Депрессия порой доводит человека до самоубийства. В 2015 году 788 тысяч человек свели счеты с жизнью. Число попыток было значительно большим и не поддается точному учету. На самоубийства приходится порядка полутора процентов всех смертей в мире.

Депрессивное расстройство характеризуется пониженным настроением, потерей интереса к удовольствиям, чувством вины и низкой самооценки, нарушением сна и потерей аппетита, чувством усталости, снижением концентрации. Депрессия может быть постоянной или периодически повторяющейся, влияющей на способности человека работать и учиться и даже справляться с простейшими задачами повседневной жизни.

Тревожное расстройство характеризуется устойчивыми тревожными страхами, не связанными с определёнными объектами или ситуациями. Среди проявлений – панические настроения и реакции, фобии, навязчивые мысли, посттравматические симптомы. Протекать они могут с разной степенью интенсивности.

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