Во Владивостоке сегодня без осадков

Прогноз погоды на 24 февраля

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -8...+2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.