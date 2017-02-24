Во Владивостоке сегодня без осадков 09:12, 24 февраля Во Владивостоке сегодня без осадков
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02:20
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Февраль, 23 четверг
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья
21:44
Не везет с дорогами Приморью: снег привел к множественным и даже курьезным ДТП Видео
21:00
Тренд: Государственные услуги в Приморье будут оказывать в электронном виде
20:13
Ученые предлагают стирать память человека для лечения стресса
19:30
К началу Великого поста во Владивосток прибывает чудотворная икона
18:45
Дальнобойщиков ГИБДД Приморья держала у Находки 6 часов
18:00
Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока Фото
17:25
По факту нападения на сотрудника ГТРК "Владивосток" полиция проводит проверку
16:37
На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь Фото
16:34
Празднование Дня защитника Отечества началось во Владивостоке с торжественных церемоний возложения цветов и венков
16:05
День Защитника Отечества во Владивостоке Фото
15:34
Приморский охотнадзор в борьбе с браконьерами будет использовать служебных собак
15:01
Командующий ТОФ принял участие в торжествах во Владивостоке
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Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости
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В Уссурийске загорелся частный дом
13:03
На сотрудника ВГТРК "Владивосток" напали с ножом, окликнув по имени
12:30
Житель Находки "пойдя на принцип", лишился Тойоты Камри и Лексуса
11:54
Хоккей: "Адмирал" начал игру в плей-офф с поражения
11:25
Очередное падение доллара во Владивостоке
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Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина
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Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков

Прогноз погоды на 24 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.  В крае местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -8...+2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...+1 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.

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