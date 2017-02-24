Минимальная продуктовая корзина в России подорожала

Росстат фиксирует средний показатель по стране - 3 726 рублей в месяц

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Цена минимального набора продуктов питания в России возросла до 3726 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Росстат. В среднем по стране в расчете на месяц показатель увеличился на 1%. Такие данные ведомство приводит по итогам января.

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которую используют при расчете прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В набор включаются все продукты, которые теоретически необходимы для здорового питания, в том числе хлеб, мясо, рыба, фрукты, молоко и другие позиции.

Стоимость минимального продуктового набора в Москве в январе составила 4505 рублей. За месяц она увеличилась на 1,2%, в Санкт-Петербурге показатель вырос на 0,7% – до 4484 рублей.

Самым дорогим набор продуктов оказался на Чукотке, где его цена превышает 8431 рублей. Ниже всего показатель в Курской области – 3069 рублей.