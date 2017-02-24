Во Владивостоке сегодня пасмурно, около нуля градусов

Ночью в Приморье местами прошел небольшой снег

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Погоду в Приморье 24 февраля определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В крае ночью местами небольшой снег, днем - без осадков. Ветер северо-западный умеренный, ночью на побережье сильный. Температура воздуха ночью -4...-25 °C, днем -8...+2°C.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью сильный, днем умеренный. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем 0...-2°C



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17...-19 °C, днем -1...+1 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем 0...+2°C.