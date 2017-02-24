Выставка военной техники состоялась на центральной площади Владивостока

В честь Дня защитника Отечества детворе позволили играть на боевых машинахы

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

На центральной площади приморской столицы прошла выставка военной техники и вооружения в честь Дня защитников Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества 23 февраля начались с торжественных церемоний возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ» и стеле «Владивосток – город воинской славы».

Сразу после завершения торжественных церемоний жители и гости Владивостока смогли посетить выставку военной техники и вооружения, которая развернулась на центральной площади. Взрослые и дети спешат ознакомиться с представленными экспонатами и сфотографироваться на их фоне.

Всех желающих здесь также угощают настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Для участников мероприятия подготовлено 1500 порций каши и горячего чая.