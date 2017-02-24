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Крупный бизнес не заинтересован в спонсорстве Чемпионата мира-2018 в России

ФИФА столкнулась с отказали олигархов
Фото: life.ru Фото: life.ru
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с трудностями при заключении спонсорских контрактов в рамках подготовки Чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России. Как сообщает РИА VLadNews со ссылкой на Общую газету, ряд компаний уже отказались заключать спонсорские соглашения

Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с трудностями при заключении спонсорских контрактов в рамках подготовки Чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России. Ряд компаний уже отказались заключать спонсорские соглашения.

По данным агентства Bloomberg, пока ФИФА удалось привлечь только девять компаний. Для сравнения, примерно за 1,5 года до начала чемпионата 2014 года в Бразилии в списке спонсоров было уже 20 компаний, сообщает «Коммерсант FM».

По некоторым данным, потенциальные спонсоры не горят желанием вкладывать деньги в проведение чемпионата именно в России из-за допинг-скандалов и периодически возникающих слухов о переносе мундиаля в другую страну.

В ФИФА спонсоров уверяют, что вопрос о проведении футбольного чемпионата в России уже решен и передавать право на его проведение другой стране не будут. Однако крупные бизнесмены все равно не торопятся подписывать контракты.

В то же время футбольной федерации удалось договориться со своими постоянными партнерами. Кроме того, предоставить финансовую помощь пообещали и крупные российские компании, в частности, «Газпром».

Эксперты ситуацию со спонсорами мирового футбольного чемпионата называют исключительной и связывают ее с политической обстановкой в мире. Международное давление на Россию из-за ситуации на Украине, антироссийские санкции, громкие допинг-скандалы и возможный бойкот турнира отдельными сборными вынуждают крупным бизнес отказываться от вложения средств в российский чемпионат.

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