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Актуальный комментарий

Почему Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии?

1908 года постройки, вилла расположена на 2,5 гектара земли, жилая площадь дома – 600 кв. метров
Фото: islamtimes.org Фото: islamtimes.org
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Эксперт по недвижимости и риелтор Евгений Вунш рассказал радио «Звезда» подробности о вилле, которую экс-президент СССР Михаил Горбачев продает в Баварии. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТК Звезда, риэлтор заметил, что вилла 1908 года постройки расположена на 2,5 гектара земли. Жилая площадь дома – 600 квадратных метров.

«Не очень большая, не очень маленькая. Объект интересный и находится в хорошем состоянии», – добавил Вунш. На вопрос о причине продажи риелтор ответил, что у семьи Горбачева «кризисных каких-то моментов не прослеживается», а продажа вызвана семейными обстоятельствами и здоровьем.

«Сам Михаил Сергеевич Горбачев собственником не является, недвижимость оформлена на его дочь, он давно не появлялся», – объяснил Вунш. По его информации, у семьи есть еще один объект в этом же населенном пункте.

Ранее стало известно, что Горбачев продает трехэтажное поместье в предгорьях Альп. Точная стоимость недвижимости не сообщается.

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