Приморский летчик-спасатель получил награду от Владимира Путина

Командир авиаспасательного центра из Артема Юрий Плешаков удостоен ордена

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Приморский лётчик получил награду от президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на кремлевский сайт. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени получил командир подразделения авиационного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в Артёме, Юрий Плешаков. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Орден за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Юрию Плешакову вручили представители краевых властей прямо на аэродроме Озёрные Ключи в Артёме.

С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» Юрий Плешаков на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморья.Летчик доставлял спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное, эвакуировали людей из зоны бедствия.

Выполняя полёты при сложных метеоусловиях над труднодоступными территориями, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи.