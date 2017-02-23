В Подмосковье из-за гололеда на Минском шоссе столкнулись около 30 машин

На месте массовыъ аварий работают сотрудники ГИБДД

Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье из-за гололеда, есть данные о двух пострадавших, передает РИА VladNews со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"На 38-м километре Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются", — заявили в пресс-службе полиции региона.

Между тем, серьезные аварии произошли также на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе. В Госавтоинспекции призывают столичных водителей быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.