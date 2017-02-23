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Общество

Почему президента Финляндии в соцсетях изображают с собачьей головой?

Бостон-терьер, принадлежащий Саули Ниинисте стал звездой Интернета
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, пятница, 24 февраля , РИА Vladnews.

Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА  Новости.

Пользователи соцсетей активно обсуждают Ленну — 5-летнего бостон-терьера, в обнимку с которым на публике часто появляется президент Финляндии Саули Ниинисте. На пса обратили внимание в Mashable.

В Финляндии пес стал набирать популярность еще в конце декабря, когда о нем написал Yle, а за пределами этой страны на Ленну обратили внимание сейчас.

"Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?", — пишет в Twitter журналистка Келли Вайлл."Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнисте", — пишет Минна Хелена. "Окей, Финляндия, ты завладела моим вниманием", — пишет JuriaTRM.

"Мир — костер в мусорном баке, но хотя бы у нас есть Ленну, собака финского президента", — отмечает Брианна Биссон. Многие не стесняются создавать мемы и фотожабы с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.

Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам".

"Финский президент сам по себе кажется весьма крутым — он пережил смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году. Но такой "зубастой харизмы", как у Ленну, у него нет. Прости, Саули!", — резюмирует журналист Mashable.

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