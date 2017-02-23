Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья 23:20, 23 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья
Дальнобойщиков ГИБДД Приморья держала у Находки 6 часов 18:45, 23 февраля Дальнобойщиков ГИБДД Приморья держала у Находки 6 часов
На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь 16:37, 23 февраля На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь (Фото)
Новостная лента
Февраль, 23 четверг
23:54
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
23:54
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
23:54
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
23:20
Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья
21:44
Не везет с дорогами Приморью: снег привел к множественным и даже курьезным ДТП Видео
21:00
Тренд: Государственные слуги в Приморье будут оказывать в электронном виде
20:13
Ученые предлагают стирать память человека для лечения стресса
19:30
К началу Великого поста во Владивосток прибывает чудотворная икона
18:45
Дальнобойщиков ГИБДД Приморья держала у Находки 6 часов
18:00
Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока Фото
17:25
По факту нападения на сотрудника ГТРК "Владивосток" полиция проводит проверку
16:37
На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь Фото
16:34
Празднование Дня защитника Отечества началось во Владивостоке с торжественных церемоний возложения цветов и венков
16:05
День Защитника Отечества во Владивостоке Фото
15:34
Приморский охотнадзор в борьбе с браконьерами будет использовать служебных собак
15:01
Командующий ТОФ принял участие в торжествах во Владивостоке
14:28
Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости
13:51
В Уссурийске загорелся частный дом
13:03
На сотрудника ВГТРК "Владивосток" напали с ножом, окликнув по имени
12:30
Житель Находки "пойдя на принцип", лишился Тойоты Камри и Лексуса
11:54
Хоккей: "Адмирал" начал игру в плей-офф с поражения
11:25
Очередное падение доллара во Владивостоке
10:58
Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина
10:29
В NASA считают, что найти вторую Землю - это вопрос времени
09:57
Курсанты МЧС стали выпускниками выездной Школы волонтеров МРЦ
09:20
Госдума приняла в третьем чтении закон о въезде в Свободный порт Владивосток
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:24
Торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества, состоялось во Владивостоке
08:07
Один авиарейс из Владивостока отменен
07:29
Минимальный размер оплаты труда установят для каждого региона России отдельно
06:39
Новолуние 26 февраля 2017 года: что нужно знать и чего ждать в этот день
05:32
В скором времени секс кардинально изменится, - ученые
04:02
Отмена госпрограммы поддержки ипотек изменит многое
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуальный комментарий

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников департамента лесного хозяйства Приморья

Некачественное лесоустройство - причина незаконной заготовки древесины
Фото: пресс-служба WWF Фото: пресс-служба WWF
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Лесоустройство в Приморье попало в поле зрения Генеральной прокуратуры, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на Амурский филиал WWF России. Некачественное лесоустройство – одна из причин незаконной заготовки древесины под прикрытием разрешительных документов на Дальнем Востоке, считает WWF России.

В Приморье по итогам прокурорской проверки деятельности Департамента лесного хозяйства края возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении лесоустроительных работ, организованных в декабре 2015 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Проверяющим были предоставлены документы о том, что соответствующие работы якобы выполнены в сжатый срок. Между тем, срок выполнения таких работ явно несоизмерим с их объемом, что послужило основанием для выборочных натурных проверок с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

При выборочном изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам было установлено, что 7 из них фактически не исполнены. При этом они были приняты и оплачены государственным заказчиком. Общая стоимость якобы выполненных работ составила порядка 2,5 млн рублей.

«Новый шаг прокуратуры свидетельствует о ее серьёзном намерении сломать порочную практику подготовки материалов лесоустройства и другой проектной документации, так сказать, «за столом», без выезда в лес, когда во главу угла ставится лишь соответствие данных документов лесохозяйственным нормативам и совершенно забывается о необходимости выполнения всех норм природоохранного законодательства. Есть и еще одна проблема: на практике отсутствует ответственность проектировщиков за некачественное выполнение лесоустроительных работ. WWF России обращает внимание на многочисленные примеры незаконных рубок ухода, изначально назначенные с нарушением законодательства, ответственность за которые несут только лесазаготовители», – комментирует руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

При проведении лесоустройства или лесопатологического обследования производится оценка (таксация) лесов и их характеристик, таких как возраст, высота, диаметр, полнота, породный состав древостоя. На их основании в дальнейшем составляется план рубок, например, проект освоения лесов. Именно с помощью лесотаксационных данных можно понять, достигло ли насаждение возраста рубки, нуждается ли оно в проведении рубок ухода и т.д. Однако на практике лесотаксационные данные могут намеренно искажаться, чтобы «подогнать» насаждение под рубку ухода или санитарную рубку.

Это в первую очередь становится возможным из-за отсутствия контроля качества лесоустройства — только некоторые организации, занимающиеся лесоустройством, имеют свои внутренние процедуры, призванные обеспечить качество проведенной таксации лесов. На уровне государства или третьей независимой стороны механизмы такого контроля фактически отсутствуют по разным причинам. Так как лесоустройство производится, как правило, на большой территории, контроль качества может быть достаточно затратным мероприятием. Как отмечает Дмитрий Сычиков, чтобы исключить манипуляции таксационными данными при планировании рубок ухода, достаточно провести выборочную проверку точности таксации в лесохозяйственных выделах, в которых назначаются рубки.

Именно на эти проблемы обратил внимание WWF России в обзоре «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России: законное прикрытие незаконных рубок», выпущенном в конце 2016 года. В нем разбирается ситуация, сложившаяся в Приморском и Хабаровских краях, когда основная доля незаконной заготовки осуществляется под прикрытием разрешительных документов. Незаконные рубки, ведутся, в том числе, в ареале амурского тигра, угрожая его местам обитания. В обзоре собраны наиболее показательные примеры незаконных рубок ухода и санитарных рубок, которые, к сожалению, являются скорее повсеместной практикой, чем исключением из правил.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости
14:28, 23 февраля 2017 Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости

Лидирует Москва и Санкт-Петербург, Владивосток на 6-м месте

Владивостокцев угостят солдатской кашей
20:21, 21 февраля 2017 Владивостокцев угостят солдатской кашей

Программа мероприятий на 23 февраля

Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:38, 21 февраля 2017 Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития

Комментарий политолога

12:08, 21 февраля 2017 "Группы смерти" продолжают пользоваться популярностью у молодежи

Проиграть жизнь за 50 заданий

Александр Жаров - о влиянии на интернет:
11:57, 21 февраля 2017 Александр Жаров - о влиянии на интернет: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"

Возможна ли полная блокировка рунета, а также реальности интернет-цензуры

Глава Роскомнадзора:
11:21, 21 февраля 2017 Глава Роскомнадзора: "Если ребенок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо"

О том, какова безопасная детская доза интернета в день

Глава Роскомнадзора: В
10:37, 21 февраля 2017 Глава Роскомнадзора: В "группах смерти" появился новый "пароль"

Тактика смертельных "развлечений" поменялась за последние недели