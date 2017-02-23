Не везет с дорогами Приморью: снег привел к множественным и даже курьезным ДТП

Снегоуборочный грейдер улетел в кювет

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье снегоуборочная техника не справляется с последствиями февральского снега, сообщает РИА VladNews. На аккаунте "Экипажи ДПС" в Instagram пользователи публикуют различные видео, снятые на мобильные устройства с авариями и ДТП. Удивительно, что сам грейдер, можно предположить, разогнавшись не справился со скользкой дорогой и улетел в кювет. В соцсети появилась ироничная подпись под видео: "Снег победил снегоуборочную технику". От редакции добавим, что произошло это на Чугуевском перевале в Приморском крае.

Также пользователи Instagram вспоминают как год назад 23 февраля 2016 года рухнул мост на Новолитовку, машина, которая проезжала в это время по мосту рухнула вместе с ним. К счастью никто не пострадал. Однако, жители Новолитовска и всего Партизанского района несколько месяцев переживали стресс по поводу переправы. Злосчастный мост находится на оживленной трассе Владивосток - Находка.