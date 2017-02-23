Тренд: Государственные слуги в Приморье будут оказывать в электронном виде

До конца 2017-го надо выйти на показатель в 70 процентов

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

До конца 2017 в электронном виде должно быть оказано не менее 70% государственных услуг Приморья. Как сообщает РИА VladNewsтакой индикатор заявила комиссия по повышению качества предоставления госуслуг в Приморье. Жители приморской глубинки порой преодолевают многие километры, чтобы оформить документы. Тогда как можно это сделать не выходя из дома или не покидая села в МФЦ или на портале Гоуслуг в режиме онлайн.

Президент РФ поставил перед регионами аналогичную задачу. Но проблема в том, что не все приморцы с компьютером "на ты" и не знают о возможностях портала Госуслуг. В Приморье 400 окон обслуживания и 200 МФЦ.

Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, запись на прием к врачу. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.