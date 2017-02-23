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Ученые предлагают стирать память человека для лечения стресса

Эта методика включения и выключения памяти - возможна, утверждают врачи
Фото: nauka21vek.ru Фото: nauka21vek.ru
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты, проводя эксперименты на мышах, установили, что воспоминания можно стирать, сообщает РИА VladNews cо ссылкой The Independent. Возможность такая существует - стереть память - утверждают исследователи. Они подавляли активность некоторых участков мозга у подопытных крыс: воздействовали электротоком после определенного звука. Мыши перестали реагировать на звук, этого и добивались ученые. Через некоторое время экспериментаторы начинали стимулировать активность и крысы вновь стали откликаться на сигналы.

Ученые утверждают, что таким образом, воздействуя на нужные точки в головном мозгу можно использовать их как рубильник для включить-выключить воспоминаний.

Исследования на людях не проводились из соображений этики и безопасности. Однако, ученые считают, что в будущем стирать память можно будет для лечения, например, тяжелых последствий стресса.

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