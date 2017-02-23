К началу Великого поста во Владивосток прибывает чудотворная икона

Образ Божией Матери "Призри на смирение" доставят из Киева

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье 26 февраля, которое православные называют Прощенным, предваряющим Великий пост, в Приморскую митрополию чудотворная икона. Святыня из Свято-Введенского монастыря города Киева - это образ Божией Матери "Призри на смирение".

Как сообщает корреспондент РИА VladNews, рано утром 26 февраля в аэропорту ее будет встречать митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин с духовенством. Торжественная встреча православной святыни состоится в Покровском кафедральном соборе Владивостока в 8-9 утра. Будет отслужен молебен иконе по завершении Божественной литургии. Пребывание чудотворной иконы в главном храме Владивостока планируется с 26 февраля по 5 марта. Далее, на праздник Торжество православия образ Богородицы "Призри на смирение" будет перемещен в Порт-Артурский храм, что находится по ул. Гамарника, 18, где пребудет с 5 марта по 8 марта. Эстафету поклонения святыне примут прихожане Свято-Никольского кафедрального собора, что находится во Владивостоке по ул. Махалина, 30.

В воскресенье 12 марта планируется переезд святыни в Никольский храм Владивостока на Чуркине. ул.Калинина, 243. 13 марта в понедельник образ Призри на смирение будут встречать в Марфо-Мариинский женском монастыре на Седанке, ул.Четырнадцатая, 32.

С 15-го по 19 марта иконы будет находиться в Уссурийске, где планируется ее пренесение в Богородице-Рождественский женский монастырь в селе Линевичи, ул. Монастырская, 7.

С 20 по 26 марта — пребывание святыни планируется в Находке.

Для справки: Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», была явлена в 1420 году в Бежаницком крае Псковской земли, на озере Каменном. Святыня была обретена в утешение и ободрение псковичей в период большого бедствия (голода и эпидемии), которое разразилось тогда над Псковской землей. Заступничеством Богоматери мор прекратился.Установлен день празднования Образа - 16 сентября по новому стилю.

Список Свято-Введенского монастыря в Киеве, тот что прибудет во Владивосток по преданию был написан некой княгиней, принявшей схиму под именем Марии. Образ, установленный в специальный киот, привлекал к себе многочисленных верующих своей необычайной красотой.