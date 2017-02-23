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Дальнобойщиков ГИБДД Приморья держало у Находки 6 часов

Более 30 большегрузов скопилось на трассе
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Только поздно вечером 22 февраля большегрузы пустили по трассе Находка - Владивосток, сообщает РИА VladNewscо ссылкой на собственные источники. Обошлось без аварийных ситуаций и ДТП на скользком перевале под Находкой.

Напомним, водители простояли в пробке в течение шести часов. ГИБДД перекрыло трассу в связи с погодными условиями: перевал под Находкой покрылся льдом. Категорию С автотранспорта не выпускали из Находки 22 февраля с 14 часов до 20-ти.

Очередь из большегрузов растянулась на километр, однако пунктов обогрева, горячего питания организовано не было. У некоторых закончилась соляра и водители выручали друг друга, пуская греться в свои авто. Дальнобойщики было возмущены тем, что транспорт категории В и автобусы ГИБДД пропускало, а их более проходимые машины - нет. 

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