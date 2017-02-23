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Культура

Праздничный концерт идет на Спортивной набережной Владивостока

Поздравляют защитников Отечества творческие коллективы города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

На Спортивной набережной Владивостока идет праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Поздравить всех жителей и гостей Владивостока с Днём защитника Отечества пришли творческие коллективы и исполнители приморской столицы. Со сцены звучат тематические музыкальные композиции.

Послушать артистов на площадку амфитеатра пришли десятки людей, многие подпевают исполнителям. Каждый номер провожают бурными аплодисментами.

К слову, поздравить Владивосток с праздником на сцену вышли и совсем маленькие артисты - ребята из детской творческой студии «Стрекоза». Они уже исполнили несколько произведений - «Тихо в океане Тихом» и «Битва под Москвой».

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