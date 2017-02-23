Устанавливаются обстоятельства происшествия

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Прошедшей ночью в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о том, что неизвестный порезал ему куртку и скрылся с места происшествия. Как сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как пояснил заявитель, в результате инцидента он не пострадал, материального ущерб ему не причинен. По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

РИА VladNews ранее сообщало, что случаи нападения на сотрудников федеральных СМИ в Приморье участились. Не так давно на шеф-редактора агентства Регнум в Дальнегорске было совершено нападение, журналист находится в больнице.