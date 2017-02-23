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Общество

На центральной площади Владивостока образовалась километровая очередь

В День защитника Отечества все хотели попробовать солдатской каши
Фото: Маргарита Рябикова VladNews Фото: Маргарита Рябикова VladNews
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

На центральной площади Владивостока сегодня собралось значительное количество людей. Если в выходные дни жители города приходят на продовольственную ярмарку, то сегодня всех объединила общая цель-попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни в честь Дня защитника Отечетсва, сообщает корреспондент РИА VladNews.


Очередь протянулась практически до здания администрации Приморского края. Помимо вкусной каши жителей и гостей города напоили горячим чаем. Не смотря на ветреную погоду в городе, стояли в очереди "до последнего".Стоит отметить, что никто не остался без угощения. Для участников мероприятия было подготовлено 1500 порций каши с дымком.

Не волновала бесплатная еда только маленьких жителей и гостей города. На центральной Площади Владивостока любой желающий смог посмотреть выставку военной техники и вооружений, куда и помчались дети. Почувствовать себя в роли шофера и защитника Родины смогли мальчики, да и юные представительницы прекрасного пола не отказались взобраться на самый верх машины для того, чтобы сделать памятное фото. 

В амфитеатре Спортивной набережной состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие вокальные коллективы города. Песни военных лет разбудили воспоминания возрастных приморцев, которые подпевали участникам концерта.

Также сегодня в 21 час по местному времени, во Владивостоке будет дан праздничный салют из 30 артиллерийских залпов. Салют будет производиться военнослужащими артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. При помощи салютных установок в небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы. Звуковое сопровождение салюта произведут 122-мм гаубицы Д-30.  

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова

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