Празднование Дня защитника Отечества началось во Владивостоке с торжественных церемоний возложения цветов и венков

Почтили память героев всех поколений

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

23 февраля в приморской столице проходит празднование Дня защитника Отечества. По сложившейся традиции начало праздника ознаменовалось торжественными церемониями возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стеле «Владивосток - город воинской славы».

В церемониях приняли участие ветераны, военнослужащие, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода, председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко, представители депутатского корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты, студенты, школьники и общественность.

Сразу после завершения церемонии возложения цветов и венков у Вечного огня памятные мероприятия прошли на центральной площади города у стелы «Владивосток - город воинской славы».Здесь собравшиеся также почтили память героев всех поколений и возложили к стеле цветы.