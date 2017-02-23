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Фоторепортажи

День Защитника Отечества во Владивостоке

Праздничные мероприятия начались с торжественного возложения венков и цветов
Фото: Маргарита Рябикова VladNews Фото: Маргарита Рябикова VladNews
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня,23 февраля, в 12 часов прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала "Боевая Слава Тихоокеанского флота", а также на центральной площади города у стелы "Город воинской славы" почтили память о владивостокцев, отдавших жизни за мирное небо над головой, сообщает корреспондент РИА VladNews.


В торжественном мероприятии в честь Дня Защитника Отечества приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители командования флота, администрации края и города Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, воспитанники детских патриотических клубов, школьники и гости, и жители краевой столицы.

"Это наша история. Мы должны помнить тех, благодаря которым мы можем видеть солнце над головой и жить в мире и согласии. Я рад, что сейчас образовывается очень много патриотических клубов, где будущим защитникам рассказывают о мужестве, чести и достоинстве. Недавно своего внука отправил служить Родине. Потому что в нашей семье каждый прослужил в армии, а отец мой прошел Великую Отечественную Войну",- рассказал Миронов Владислав, житель Владивостока.

Помимо торжественного возложения цветов и венков к мемориалу жители Владивостока сегодня смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни, а также посмотреть выставку военной техники на Центральной Площади города.

23 февраля-дата празднования Дня Защитника Отечества, установленная Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».Стоит также отметить, что Владивостоку 4 ноября 2010 года присвоено почетное звание Российской Федерации "Город Воинской Славы" за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова

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