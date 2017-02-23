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Общество

Приморский охотнадзор в борьбе с браконьерами будет использовать служебных собак

Немецкие овчарки Гэтсби и Грэгги - новые помощники егерей
Фото: Newpix.ru Фото: Newpix.ru
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Службе охотничьего надзора Приморского края переданы два щенка породы немецкая овчарка от центра "Амурский тигр". Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу охотнадзора, служебные собаки доставлены из учебно-дрессировочного центра Иркутска для несения службы в составе оперативных служб. Щенкам по 5 месяцев, они прошли ветеринарный контроль, обрели "напарников" и в настоящее время тренируются.

Как известно, сотрудники таможни, МЧС, полиции активно используют в своей деятельности служебных собак. Охотнадзор Приморья впервые взял на службу собак с кинологами.

«Наличие собак в оперативных группах – это не только элемент устрашения. Собачий нюх позволяет отыскать то, что невозможно найти человеку. Обычно браконьеры перевозят оружие, тщательно пряча в недрах автомобиля. И делают это так искусно, что инспектору на дороге достаточно сложно обнаружить тайник, разве что при помощи рентген аппарата, но в условиях леса, это не реально. А собака всегда четко укажет, где спрятано оружие. Тоже самое, кстати, и в отношении мяса или другой охот продукции – четвероногий помощник не только поможет найти, но и распутает следы, приведет, к месту разделки туши. Навык «следопыта» пригодится и при разрешении конфликтных ситуаций. В общем, работы для собак в охотнадзоре хватает, поэтому пока в качестве эксперимента, решено подготовить двух собак, а дальше посмотрим, насколько они реально эффективны», - комментирует директор ДВ филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Собак будут тренировать, в том числе с привлечением кинологов Дальневосточной оперативной таможни, который входит в тройку лидеров среди кинологических служб Федеральной таможенной службы России, а по поиску дериватов и частей тела животных одни из лучших в мире. Однако, для успешной работы служебной собаки важны не только ее способности качество дрессировки, но и подготовка специалиста, который будет с ней работать. Ведь только хорошо слаженная пара – собака и инспектор, смогут показать отличный результат в выявлении правонарушений и задержании браконьеров.

«Для нас это новый опыт. До этого дня сотрудники оперативных групп не работали со служебными собаками, - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов. – В первую очередь мы спрашивали у инспекторов, кто бы хотел получить себе такого напарника. Пытались понять, у кого был опыт воспитания собак, позволяют ли его жилищные условия содержать животное. Это же огромная ответственность, собаку нужно не просто кормить, но учиться вместе с ней».

Специалист-эксперт департамента охотнадзора Приморского края, работающий в составе группы по разрешению конфликтных ситуаций, Андрей Орел – напарник собаки по кличке Грэгги, с основами дрессировки уже знаком – в школьные годы несколько лет ходил в клуб служебного собаководства.

«Грэгги – очень активная собака. В лесу чувствует себя отлично – не боится резких звуков, активно интересуется всем происходящим вокруг. Она хорошо отрабатывает следовую дорожку. Мы уже почти прошли общий курс. Несмотря на то, что у меня напряженная работа, и я редко бываю дома, я всё равно уделяю не менее трех часов в день на тренировки. Меня радует достигнутый результат. Жду с нетерпением, когда Грэгги сможет уже реально работать», - комментирует Андрей Орел.

Порода собак была выбрана не случайно, ведь немецкая овчарка признана самой умной среди служебных собак. Она беспрекословно выполняет команды, отличается безграничной преданностью и храбростью, легко приспосабливается к разным условиям, и даже к новым хозяевам. Пока щенки слишком молоды, чтобы приступить к службе. Но скоро собаки подрастут, окрепнут и будут нести службу в Приморской тайге.

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